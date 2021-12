Il Covid mette lo sport nel mirino: dal calcio (Immobile e Insigne) al basket tornano gli spettri del 2020 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Oltre al ko rimediato sul campo, quindi, per l’ Olimpia è arrivata anche una beffa in termini di salute, con i casi di Covid emersi e la frattura al polso di Shavon Shields ad aumentare il numero dei... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Oltre al ko rimediato sul campo, quindi, per l’ Olimpia è arrivata anche una beffa in termini di salute, con i casi diemersi e la frattura al polso di Shavon Shields ad aumentare il numero dei...

Advertising

Adnkronos : Covid, #Israele: stop a viaggi in Italia e Usa. #ultimora - novasocialnews : Covid, Israele vieta viaggi verso Italia e Usa - Fef58 : RT @laperlaneranera: Covid, Mattarella: 'Non si invochi la Libertà per non vaccinarsi:(E' FACOLTATIVO) 'si mette a rischio la salute altru… - infoitinterno : Covid, la variante mette in difficoltà anche i tracciamenti - BinaryOptionEU : RT 'Covid, #Israele: stop a viaggi in Italia e Usa. #ultimora -