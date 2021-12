Il Covid ha stravolto l'agenda delle feste natalizie in Italia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - Il punto di svolta sarà la cabina di regia in programma giovedì 23 dicembre, quando il premier Mario Draghi presiederà l'incontro che dovrà analizzare l'andamento del Covid-19 e che potrà portare le eventuali misure restrittive. Nel frattempo, sono sindaci e governatori ad attuare decisioni importanti per evitare che il virus possa crescere proprio nei giorni delle feste e dello shopping per eccellenza. Tra i provvedimenti già presi, e in molti casi allo studio, quello di vietare feste, concerti, assembramenti di piazza nei giorni di festa, fino al 6 gennaio. Una scelta che metterebbe la parola fine alle ipotesi di cenoni in grande stile, concerti di fine anno e quant'altro.Il numero di sindaci e prefetti che hanno disposto o chiesto l'attuazione di queste limitazioni sono sempre più numerosi. In Campania il ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - Il punto di svolta sarà la cabina di regia in programma giovedì 23 dicembre, quando il premier Mario Draghi presiederà l'incontro che dovrà analizzare l'andamento del-19 e che potrà portare le eventuali misure restrittive. Nel frattempo, sono sindaci e governatori ad attuare decisioni importanti per evitare che il virus possa crescere proprio nei giornie dello shopping per eccellenza. Tra i provvedimenti già presi, e in molti casi allo studio, quello di vietare, concerti, assembramenti di piazza nei giorni di festa, fino al 6 gennaio. Una scelta che metterebbe la parola fine alle ipotesi di cenoni in grande stile, concerti di fine anno e quant'altro.Il numero di sindaci e prefetti che hanno disposto o chiesto l'attuazione di queste limitazioni sono sempre più numerosi. In Campania il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid stravolto Il Covid ha stravolto l'agenda delle feste natalizie in Italia AGI - Il punto di svolta sarà la cabina di regia in programma giovedì 23 dicembre, quando il premier Mario Draghi presiederà l'incontro che dovrà analizzare l'andamento del Covid - 19 e che potrà portare le eventuali misure restrittive . Nel frattempo, sono sindaci e governatori ad attuare decisioni importanti per evitare che il virus possa crescere proprio nei giorni ...

La regione Abruzzo è 8º nella classifica delle condizioni stradali Così come per la crisi petrolifera degli anni '70 che ha completamente stravolto la mobilità di ... Il 2020 e il Covid - 19 ci hanno portato ad una nuova visione del mondo, in una chiave più green e ...

Usa in affanno per Omicron (il 73% dei contagi): è record di casi positivi, 254mila In una sola settimana New York ha visto triplicare i casi: il sindaco De Blasio medita di cancellare anche la notte di Capodanno a Times Square ...

