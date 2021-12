Il Covid ha fatto crollare le infezioni da alimenti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Covid ha provocato una crisi della salute pubblica senza precedenti, ma c’è almeno un aspetto della sanità che con la pandemia è migliorato. Le misure adottate per contenere la diffusione del virus, infatti, ci hanno protetto da un pericolo poco conosciuto, le malattie trasmesse dagli alimenti. Si tratta di oltre 250 malattie che attaccano l’uomo attraverso il cibo o l’acqua, quando questi sono contaminati da virus, batteri o parassiti. La pandemia ha fatto diminuire in modo stupefacente questi casi con un calo delle infezioni veicolate da alimenti addirittura del 47% rispetto al periodo pre pandemico. Questo è quanto emerge dallo European Union One Health 2020 Zoonoses Report. Le malattie trasmesse dagli alimenti spesso non vengono riconosciute quando colpiscono adulti in salute ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilha provocato una crisi della salute pubblica senza precedenti, ma c’è almeno un aspetto della sanità che con la pandemia è migliorato. Le misure adottate per contenere la diffusione del virus, infatti, ci hanno protetto da un pericolo poco conosciuto, le malattie trasmesse dagli. Si tratta di oltre 250 malattie che attaccano l’uomo attraverso il cibo o l’acqua, quando questi sono contaminati da virus, batteri o parassiti. La pandemia hadiminuire in modo stupefacente questi casi con un calo delleveicolate daaddirittura del 47% rispetto al periodo pre pandemico. Questo è quanto emerge dallo European Union One Health 2020 Zoonoses Report. Le malattie trasmesse daglispesso non vengono riconosciute quando colpiscono adulti in salute ...

