“Il club è fallito” | la notizia ufficiale che imbarazza il calcio italiano

Advertising

Fiorentinanews : Cade un altro club storico del calcio italiano: il Tribunale dichiara fallito il #Catania - TuttoMercatoWeb : Crac Catania: il Tribunale dichiara fallito il club. Da ora 30 giorni per impugnare la sentenza - siamo_la_Roma : ?? Addio al #Catania ? Il club siciliano è ufficialmente fallito ?? Disposto l'esercizio di un curatore fallimentare… - lamortevito : Che brutta notizia. #Catania #SerieC - qui_si : Ora è ufficiale: Catania dichiarato fallito dal Tribunale: Il Tribunale di Catania ha messo la parola fine sui gua… -

Ultime Notizie dalla rete : club fallito

Il Catania èma stasera dovrà comunque scendere in campo contro il Monopoli per la gara del campionato di ... Lo stato di insolvenza delha indotto il Tribunale a dichiarare il fallimento. ...Ildi proprietà di Domenico Serafino ha vissuto dei momenti difficili durante tutto il corso della gestione ed è stato dichiaratoil 4 maggio 2021 (a due giorni dal termine della ...Il Calcio Catania 1946, storico club rossazzurro con tanti anni di militanza in serie A, e’ stato dichiarato fallito dal tribunale di Catania. Ieri la sezione fallimentare del tribunale aveva gia’ det ...Tutti i Club Service impegnati, pronti a mettersi in gioco per la città: ritorna, dopo lo stop dell'anno scorso, “Natale a Palermo” la rassegna di dieci concerti gratuiti nelle chiese, in programma da ...