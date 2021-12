Il Cav. è sempre un passo avanti. Draghi fa il nonno? Lui è già bisnonno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dite quel che volete, anche noi del resto abbiamo sommessamente consigliato al nostro amato Cavaliere di trasformarsi da pretendente al Colle in kingmaker di Draghi, prima che la politicaccia che è una strega invidiosa trasformi il suo cocchio in zucca. Però Silvio Berlusconi, quando si tratta di fiutare quel che gli italiani vogliono sentirsi dire, è un vero genio. Ieri, l’unica cosa che il popolo (sovrano) ha capito della conferenza stampa di Mario Draghi è la seguente: “Sono un uomo, se volete un nonno, a servizio delle istituzioni”. Il tocco umano, troppo umano, per spiegare che “la responsabilità della decisione è interamente nelle mani delle forze politiche”. Giuseppi Conte ha dovuto prendere in prestito un altrui nipotino per dire la sua belinata: “Non faccio più l’avvocato, ora faccio la politica per far del bene per tutti i ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dite quel che volete, anche noi del resto abbiamo sommessamente consigliato al nostro amato Cavaliere di trasformarsi da pretendente al Colle in kingmaker di, prima che la politicaccia che è una strega invidiosa trasformi il suo cocchio in zucca. Però Silvio Berlusconi, quando si tratta di fiutare quel che gli italiani vogliono sentirsi dire, è un vero genio. Ieri, l’unica cosa che il popolo (sovrano) ha capito della conferenza stampa di Marioè la seguente: “Sono un uomo, se volete un, a servizio delle istituzioni”. Il tocco umano, troppo umano, per spiegare che “la responsabilità della decisione è interamente nelle mani delle forze politiche”. Giuseppi Conte ha dovuto prendere in prestito un altrui nipotino per dire la sua belinata: “Non faccio più l’avvocato, ora faccio la politica per far del bene per tutti i ...

Advertising

cav_errante_ : Tutti no con rispetto e sommessamente io ho fatto valere le mie competenze ed ho sempre ricevuto considerazione e… - cav_errante_ : RT @il_federic: #Borgonovo è sempre il migliore, una perla rara nel panorama italiano #cartabianca #vaccinoobbligatorio - 94Luca994 : @NandoPiscopo1 @marcullo02 @GianniSanzo Ma anche io sono sempre stato suo cav, ma si vedeva che per struttura fisic… - NandoPiscopo1 : @94Luca994 @marcullo02 @GianniSanzo Io in realtà sono stato sempre cav di diaz, pure quando eravamo rimasti in 4 a… - cav_errante_ : RT @DiegoFusaro: Il vero problema non è la 'variante', ma la 'costante': ossia gli acefali che sempre accettano tutto senza usare il logos… -