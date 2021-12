Il Catania è fallito | ancora niente ritiro dal campionato

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Tribunale di– sezione fallimentare ha dichiaratodel Calcio, affidando a tre curatori fallimentari la società. Questa sentenza è stata conseguenza dello stato di insolvenza, con i curatori Giucastro, D’Arrigo e Basile che dovranno occuparsi di individuare le disponibilità economiche per portare avanti la stagione. Infatti la società rossoazzurra non si ritirerà daldi Serie C e proseguirà sino a maggio. Adesso c’è un termine di 30 giorni per impugnare la sentenza di fallimento alla sentenza di appello. A novembre c’era stato un rinvio a questa data, visti gli impegni della società a risolvere il debito. Si attendono nuovi sviluppi. Francesco Ricapito Seguici su Metropolitan Magazine LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELL’AUTORE Credit foto – Calcio...

Il Calcio Catania Spa 1946 è stato dichiarato fallito. A stabilirlo è la sentenza depositata in tarda mattinata dalla sezione fallimentare del tribunale di Catania. Non sono bastate, dunque, le attestazioni ...
Finisce l'odissea del Calcio Catania 1946: la Camera di Consiglio del Tribunale catanese ha posto fine alla storia del club etneo durata ben 75 anni. A stabilirlo è la sentenza depositata stamattina d ...
Il Calcio Catania è fallito, lo ha deciso il Tribunale dopo l'udienza tenutasi ieri, 21 dicembre 2021. Ma cosa succede in campionato? Il girone C di Serie C avrà una squadra in meno? Il Catania potrà ...