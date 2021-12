Il Bologna torna a ruggire e batte 0-3 il Sassuolo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo tre K.O di fila, il Bologna torna a ruggire. I felsinei battono 0-3 il Sassuolo 0-3 grazie alle reti di Orsolini e Hickey nel primo tempo, a cui si aggiunge il terzo gol allo scadere di Santander. La squadra di Mihajlovi? conquista tre punti importanti e scaccia via questa “mini crisi”. Passo indietro per il Sassuolo dopo l’ultimo buon periodo di forma. Quali sono state le scelte dei tecnici? Classico 4-2-3-1 per il Sassuolo di Dionisi. Non c’è Consigli in porta, ma Pegolo. La coppia centrale di difesa è composta da Ayhan e Ferrari, con Müldur e Rogerério ai lati. In mediana Frattesi e Lòpez. Trequarti affidata a Traorè, Berardi e Boga. Infine in avanti c’è Scamacca. 3-4-2-1 per i felsinei di Mihajlovi?, con Skorupski tra i pali. Il terzetto difensivo è composto da Soumaro, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo tre K.O di fila, il. I felsinei battono 0-3 il0-3 grazie alle reti di Orsolini e Hickey nel primo tempo, a cui si aggiunge il terzo gol allo scadere di Santander. La squadra di Mihajlovi? conquista tre punti importanti e scaccia via questa “mini crisi”. Passo indietro per ildopo l’ultimo buon periodo di forma. Quali sono state le scelte dei tecnici? Classico 4-2-3-1 per ildi Dionisi. Non c’è Consigli in porta, ma Pegolo. La coppia centrale di difesa è composta da Ayhan e Ferrari, con Müldur e Rogerério ai lati. In mediana Frattesi e Lòpez. Trequarti affidata a Traorè, Berardi e Boga. Infine in avanti c’è Scamacca. 3-4-2-1 per i felsinei di Mihajlovi?, con Skorupski tra i pali. Il terzetto difensivo è composto da Soumaro, ...

