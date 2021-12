Icardi ha incontrato di nuovo China Suarez? Il retroscena dall' Argentina

Advertising

sportli26181512 : Icardi ha incontrato di nuovo #ChinaSuarez? Il retroscena dall'Argentina: Con Wanda Nara lontana, la modella potreb… - JuventusUn : #Icardi alla #Juventus, bomba di mercato | #WandaNara ha incontrato ancora #Agnelli per… LA DATA ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi incontrato

Il Wandagate si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Mentre Wanda Nara è rientrata a Buenos Aires per trascorrere le feste di Natale con la sua famiglia, Mauroè rimasto a Parigi a causa degli impegni con il suo Psg , che stasera affronterà il Lorient in trasferta . In Argentina si vocifera però che l'attaccante ex Inter abbiamo avuto anche un altro ...e Wanda Nara denunciati per riciclaggio di denaro/ "Somme in nero e evasione" Cosa è ...specifico durante la puntata di semifinale di Ballando con le stelle 2021? Ogni concorrente ha, ...Continua la ricerca dell'attaccante da parte della Juventus; i bianconeri sembrano aver puntato fortemente su Mauro Icardi.Nuove incredibili rivelazioni sul triangolo China Suarez, Mauro Icardi e Wanda Nara. Questa volta centrerebbe un incantesimo ...