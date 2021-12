I virologi dettano le linee guida per Natale | ' Prudenza | mascherine anche all' aperto ed evitate luoghi affollati'

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Domani sapremo cosa ne sarà delle feste natalizie in Italia. Se il governo potrà fare ben poco in vista dell'imminente, alla luce dei nuovi dati sulla diffusione di Omicron che arriveranno sul ...

Globalist.it

Domani sapremo cosa ne sarà delle feste natalizie in Italia. Se il governo potrà fare ben poco in vista dell'imminente Natale, alla luce dei nuovi dati sulla diffusione di Omicron che arriveranno sul ...Virus campioni di salto di specie Scienziati,e studiosi si confrontano su questa realtà ... Le due minoranze che oggilegge sul palcoscenico della politica italiana, sono i veri ...Claudio Mastroianni, presidente Simit: "La rapidità di trasmissione della variante omicron apre la prospettiva di scenari in cui il virus possa estendere ulteriormente la sua circolazione" ...