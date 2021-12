I telescopi dell’ESO aiutano a scoprire il più grande gruppo di pianeti orfani (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I pianeti orfani, o pianeti interstellari, sono oggetti cosmici sfuggenti che hanno masse paragonabili a quelle dei pianeti del Sistema solare, ma non orbitano intorno a una stella e vagano liberamente in solitaria. Non se ne conoscevano molti finora, ma un gruppo di astronomi, utilizzando i dati di diversi telescopi dell’ESO (Osservatorio Europeo Australe) e di altre strutture, ha appena scoperto nella nostra galassia almeno 70 nuovi pianeti orfani. Questo è il più grande gruppo di pianeti interstellari mai scoperto, un passo importante verso la comprensione delle origini e delle caratteristiche di questi misteriosi nomadi galattici. ESO: scoperto il più grande ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I, ointerstellari, sono oggetti cosmici sfuggenti che hanno masse paragonabili a quelle deidel Sistema solare, ma non orbitano intorno a una stella e vagano liberamente in solitaria. Non se ne conoscevano molti finora, ma undi astronomi, utilizzando i dati di diversi(Osservatorio Europeo Australe) e di altre strutture, ha appena scoperto nella nostra galassia almeno 70 nuovi. Questo è il piùdiinterstellari mai scoperto, un passo importante verso la comprensione delle origini e delle caratteristiche di questi misteriosi nomadi galattici. ESO: scoperto il più...

