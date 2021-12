I no vax rubano la foto di un bimbo vaccinato e la usano per minacciare il padre medico (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La foto di un bimbo di 6 anni, con la mascherina e il braccio scoperto perché si era appena vaccinato, è stata rubata dai no vax e postata su una pagina di complottisti del farmaco da oltre 100mila iscritti, insieme al nome del padre, un noto medico, e l’invito ad inveire contro di lui. L’uomo l’aveva postata sul suo profilo per dimostrare soddisfazione verso il gesto di suo figlio. Centinaia i commenti di insulti e minacce di morte: “Veniamo a prenderlo e lo portiamo via da voi”, “Assassini”, “Siete delle merde a vaccinarlo”. Un fatto gravissimo che ha costretto l’uomo a sporgere denuncia. La foto del bimbo di 6 anni rubata e postata dai no vax “Ieri è successo un fatto gravissimo con pesantissime conseguenze per la mia famiglia – ha spiegato in un post su Facebook – ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladi undi 6 anni, con la mascherina e il braccio scoperto perché si era appena, è stata rubata dai no vax e postata su una pagina di complottisti del farmaco da oltre 100mila iscritti, insieme al nome del, un noto, e l’invito ad inveire contro di lui. L’uomo l’aveva postata sul suo profilo per dimostrare soddisfazione verso il gesto di suo figlio. Centinaia i commenti di insulti e minacce di morte: “Veniamo a prenderlo e lo portiamo via da voi”, “Assassini”, “Siete delle merde a vaccinarlo”. Un fatto gravissimo che ha costretto l’uomo a sporgere denuncia. Ladeldi 6 anni rubata e postata dai no vax “Ieri è successo un fatto gravissimo con pesantissime conseguenze per la mia famiglia – ha spiegato in un post su Facebook – ...

repubblica : I No Vax rubano foto di un bimbo di sei anni che fa il vaccino e minacciano il padre: 'Vi veniamo a prendere' [di L… - clamar65 : RT @Canone_Inverso_: ????FOLLIA: Un esercito di laureandi per sostituire 40mila prof No Vax. Nel frattempo, tamponatevi malgrado i richiami… - mario0549 : RT @Miti_Vigliero: I No Vax rubano foto di un bimbo di sei anni che fa il vaccino e minacciano il padre: 'Vi veniamo a prendere' https://t.… - WaldoVanVerhoek : RT @Miti_Vigliero: I No Vax rubano foto di un bimbo di sei anni che fa il vaccino e minacciano il padre: 'Vi veniamo a prendere' https://t.… - Miti_Vigliero : I No Vax rubano foto di un bimbo di sei anni che fa il vaccino e minacciano il padre: 'Vi veniamo a prendere'… -