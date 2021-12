I migliori album italiani del 2021 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dieci album e una playlist per raccontare il meglio della musica italiana uscita quest’anno. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Diecie una playlist per raccontare il meglio della musica italiana uscita quest’anno. Leggi

Advertising

Internazionale : I migliori album italiani del 2021, scelti da Giovanni Ansaldo. - Tag43_ita : Da Sometimes I Might Be Introvert di Little Simz a Promises di Sam Shepherd, passando per Nine dei Sault. Sei disch… - inunmaredilibri : Bangerz uno degli album migliori ma voi non siete pronti per questa conversazione - soulista : @ceranto Per me una delle versioni migliori di quella canzone. È comunque tutto l'album natalizio dei Muppets del 2… - clocchan : RT @MahmoodItalia: Ghettolimpo di Mahmood, è stato inserito al 10° posto nella classifica dei 20 migliori album italiani usciti nel 2021 se… -