I migliori adattamenti televisivi YA del 2021

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anche ilè stato un anno ricco di trasposizioni televisive e cinematografiche tratti da romanzi popolari che hanno segnato il panorama letterario internazionale. Ma quali sono i più popolari che hanno ottenuto la meritata fama anche sul grande e piccolo schermo, per quanto riguarda i Young Adult? Scopriamolo insieme. Da After a Shadow and … L'articolo proviene da Velvet Gossip.