I Måneskin rinnovano il contratto con Sony Music Italy

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 23 dicembre 2021) MILANO – , consolidando così il rapporto che li lega alla casa discografica sin dal loro esordio. Con 6 dischi di diamante, 133 platino e 34 oro a livello globale e quasi 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021, anno che li ha visti protagonisti di numerosi successi, dal primo posto al 71° Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest con il brano “ZITTI E BUONI” (cinque dischi di platino, contenuto nell’album “Teatro d’Ira – Vol. I”) fino al premio “Best Rock” agli MTV EMAs, la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, e l’inclusione di “I WANNA BE YOUR SLAVE” nella “Top 10 Tracks of 2021” (triplo disco di platino) secondo BBC. Isono reduci dall’eccezionale esperienza negli Stati Uniti, con due speciali live a New ...