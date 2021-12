I festival online non finiranno con l’anno nuovo, Rotterdam getta la spugna (Di giovedì 23 dicembre 2021) La decisione infine è stata presa, il festival internazionale di cinema di Rotterdam si svolgerà online dal 26 gennaio al 6 febbraio. Troppe le incognite legate al lockdown scattato in Olanda la scorsa domenica, con la conseguente chiusura dei cinema e dei negozi non essenziali almeno fino al 14 gennaio. Il festival ha rilasciato una dichiarazione in cui «riconosce l’impatto di questa decisione critica, che sentiamo fortemente e che colpisce la nostra comunità di registi, il pubblico e i partner». … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 dicembre 2021) La decisione infine è stata presa, ilinternazionale di cinema disi svolgeràdal 26 gennaio al 6 febbraio. Troppe le incognite legate al lockdown scattato in Olanda la scorsa domenica, con la conseguente chiusura dei cinema e dei negozi non essenziali almeno fino al 14 gennaio. Ilha rilasciato una dichiarazione in cui «riconosce l’impatto di questa decisione critica, che sentiamo fortemente e che colpisce la nostra comunità di registi, il pubblico e i partner». … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

