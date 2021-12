I dati che fanno rabbrividire: sono 4,8 milioni i poveri in Italia che per le feste di Natale sono costretti a chiedere aiuto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Il nostro impegno quotidiano è il segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare Italiana verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche" ... Leggi su sardegnalive (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Il nostro impegno quotidiano è il segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentarena verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche" ...

Advertising

borghi_claudio : Io sono solo uno in Parlamento che legge i dati. Il green pass frena i contagi? -> No Il green pass fa aumentare… - borghi_claudio : Sto guardando i dati della Spagna dove le regioni fanno un po' quello che vogliono e alcune richiedono greenpass pe… - borghi_claudio : Borghi, perchè continui a guardare i dati? Fidati de #lascienza Ora per omicron (che non c'entra nulla con l'attual… - danieledimauro : RT @mante: Il giornalista del Fatto fa la domanda citando dati economici sul calo delle tasse. Draghi risponde: quello che ha detto non è v… - LecisNazareno : @silvia_sb_ Ed é sbagliato. Bisognerebbe ribadirlo e farlo. La scuola non é un servizio per i docenti (che pure dev… -