I convocati per Empoli-Milan: ritorno importante per Pioli! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I convocati per Empoli-Milan. In vista della sfida di stasera al Castellani di Empoli in programma alle 20:45 Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati: Theo Hernàndez recuperato, Ibra non ce la fa. Leao e Rebic ancora out, il centrocampo è al completo. Presenti Romagnoli e Tomori, Kjaer non recupererà fino al termine della stagione. Milan convocati IbrahimovicPORTIERIMaignan, Mirante, T?t?ru?anu. DIFENSORIBallo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTIBakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Kruni?, Messias, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTIGiroud, Maldini. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Iper. In vista della sfida di stasera al Castellani diin programma alle 20:45 Stefano Pioli ha diramato la lista dei: Theo Hernàndez recuperato, Ibra non ce la fa. Leao e Rebic ancora out, il centrocampo è al completo. Presenti Romagnoli e Tomori, Kjaer non recupererà fino al termine della stagione.IbrahimovicPORTIERIMaignan, Mirante, T?t?ru?anu. DIFENSORIBallo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTIBakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Kruni?, Messias, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTIGiroud, Maldini. Matteo Brignone

Advertising

juventusfc : ???? Ecco i convocati per #JuveCagliari! ???? By @bitgetglobal - acmilan : The squad for our last game of 2021 ??? I convocati per l'ultima sfida dell'anno ??? #EmpoliMilan #SempreMilan #OPPOReno6Series @oppo - JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #JuvePergolettese ?? ? - pippoinzaghi_09 : RT @acmilan: The squad for our last game of 2021 ??? I convocati per l'ultima sfida dell'anno ??? #EmpoliMilan #SempreMilan #OPPOReno6… - t_toshiyuki : RT @acmilan: The squad for our last game of 2021 ??? I convocati per l'ultima sfida dell'anno ??? #EmpoliMilan #SempreMilan #OPPOReno6… -