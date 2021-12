I Campioni olimpici della Polizia incontrano i bimbi del reparto di oncologia al Gemelli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dicembre 2021 Polizia di Stato e Fondazione Lene Thun accanto ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale Gemelli di Roma. Qui i piccoli degenti hanno conosciuto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dicembre 2021di Stato e Fondazione Lene Thun accanto ai bambini ricoverati neldipediatrica dell'Ospedaledi Roma. Qui i piccoli degenti hanno conosciuto ...

Advertising

guzzinati1952 : RT @valerio_91_: Campioni olimpici messi a pedalare su una cyclette per accendere le lucine dell'albero di Natale. È tutto così amabilmente… - Au_ta_ : @paolachiara_ Quelli delle poste che portano i pacchi invece sono campioni olimpici in lancio del giavellotto il pr… - hlvsun : @c94blo Per fortuna, io sto guardando un documentario sui campioni olimpici per ginnastica tu - __moonrise : RT @valerio_91_: Campioni olimpici messi a pedalare su una cyclette per accendere le lucine dell'albero di Natale. È tutto così amabilmente… - alessiadaniele8 : RT @valerio_91_: Campioni olimpici messi a pedalare su una cyclette per accendere le lucine dell'albero di Natale. È tutto così amabilmente… -