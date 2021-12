I 45 secondi in cui Draghi spegne le volontà della Lega di bloccare i referendum su eutanasia e cannabis | VIDEO (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non ci sarà nessuna posizione avversa del governo sull’ammissibilità – davanti alla Corte Costituzionale – dei referendum sull’eutanasia e su quello per la Legalizzazione della cannabis. Lo ha confermato – in linea con le decisioni già prese nel corso degli scorsi mesi – il Presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa di oggi. Il capo del governo ha, di fatto, sottolineato come le misure precedenti prese dal Consiglio dei Ministri da lui presieduto erano il simbolo della reale strategia dell’esecutivo. Ottimo #Draghi anche perché ha accolto la nostra richiesta: il governo non si costituirà contro l’ammissibilità dei #referendum non ne ha alcuna intenzione. pic.twitter.com/dLVTpoZBRw — Riccardo Magi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non ci sarà nessuna posizione avversa del governo sull’ammissibilità – davanti alla Corte Costituzionale – deisull’e su quello per lalizzazione. Lo ha confermato – in linea con le decisioni già prese nel corso degli scorsi mesi – il Presidente del Consiglio Mariodurante la conferenza stampa di oggi. Il capo del governo ha, di fatto, sottolineato come le misure precedenti prese dal Consiglio dei Ministri da lui presieduto erano il simboloreale strategia dell’esecutivo. Ottimo #anche perché ha accolto la nostra richiesta: il governo non si costituirà contro l’ammissibilità dei #non ne ha alcuna intenzione. pic.twitter.com/dLVTpoZBRw — Riccardo Magi ...

