Huawei Petal Search | il tuo mondo a portata di smartphone

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un'esperienza d'uso innovativa e completa La potenza del web e le nuove tecnologie di ricerca per portare sugliuna nuova esperienza di servizio mobile, più intelligente e vicino alle esigenze degli utenti

Advertising

telefoninonet : HUAWEI Petal Search e AppGallery: come sfruttarli al massimo - CeotechI : RT @CeotechI: Huawei: arriva nuovo aggiornamento HOTA e Petal Viaggi #Browser #EMUI #Firmware #GameCenter #HMS #HOTA #Huawei #HUAWEIAssist… - CF22092013 : RT @CeotechI: Huawei: arriva nuovo aggiornamento HOTA e Petal Viaggi #Browser #EMUI #Firmware #GameCenter #HMS #HOTA #Huawei #HUAWEIAssist… - 83napolano : RT @CeotechI: Huawei: arriva nuovo aggiornamento HOTA e Petal Viaggi #Browser #EMUI #Firmware #GameCenter #HMS #HOTA #Huawei #HUAWEIAssist… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei Petal

Telefonino.net

Gli app e i servizi coinvolti sono essenzialmente cinque:Browser ,Assistant , Game Center ,Search eMaps . Tra gli altri aggiornamenti previsti figurano anche quelli a ...Search : il motore di ricerca, ottimizzato dall'aggiornamento, offre una gamma completa di servizi di search in più di 20 campi, tra cui notizie, app, servizi locali, viaggi e offerte ...HUAWEI Petal Search e AppGallery sono sul tuo dispositivo, ma sei sicuro di sfruttarli al massimo? Ecco i suggerimenti per usarli al meglio.Con 560 milioni di iscritti mensili in tutto il mondo AppGallery, lo store digitale di app proprietario di Huawei, si colloca al terzo posto tra le più note e diffuse piattaforme ...