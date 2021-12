Honor Magic V sarà il primo pieghevole del produttore cinese

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)ilsmartphonedel, adesso protagonista di un’immagine teaser pubblicata dall’account Weibo dell’azienda, che potete raggiungere da questa pagina. La lettera ‘V’ è abbastanza eloquente, facendo riferimento alle due metà del telefono che tendono a piegarsi grazie al display flessibile. L’immagine mostra due parti posizionato di profilo, chiaramente unite dalla cerniera. Il teaser non dice alcunché relativamente al form-factor diV, anche se possiamo dirvi che, in base alle indiscrezioni più recenti, lo schermo interno dovrebbe misurare 8 pollici, mentre quello esterno 6.5 pollici (cosa che, se confermata, lascerebbe intuire il device avrà il formato del Galaxy Z Fold di ...

rompe gli indugi e conferma il prossimo arrivo del suo primo smartphone pieghevole con schermo flessibile : si chiamaV ed è protagonista di un'eloquente immagine teaser pubblicata dall'account Weibo ufficiale dell'azienda. Niente 'Fold' o 'X' come precedentemente prospettato , il nome - ...X30 ha l'interfaccia utenteUI 5.0 basata su Android 11, una batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida a 66 watt e misura 166,07 x 75,78 x 8,05 mm per 189 grammi di peso.Play 30 ...Nel giugno di quest’anno, abbiamo saputo che Honor aveva iniziato a lavorare sul suo primo telefono pieghevole, all’epoca girava voce che il dispositivo in arrivo sarebbe caratterizzato da pannelli pi ...Magic V è il nome scelto da Honor per lo smartphone che segnerà a breve il debutto dell'azienda sul mercato dei dispositivi pieghevoli. Per il momento il nome rappresenta l'unico elemento certo di cui ...