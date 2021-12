Hockey ghiaccio, ora è ufficiale: i giocatori della NHL non parteciperanno alle Olimpiadi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ora è arrivata anche l’ufficialità. Dopo tante voci, ora non ci sono più dubbi. Ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 non vedremo i giocatori della NHL nel torneo di Hockey ghiaccio. La NHLPA ha preso questa decisione e lo ha confermato tramite le parole dell’Executive Director Doh Fehr. Si legge nel comunicato: “I giocatori della NHL non vedevano l’ora di partecipare ancora una volta alle Olimpiadi invernali. Fino a poco tempo fa, tutto sembrava essere sulla buona strada per Pechino 2022. Il Covid-19, purtroppo, è nuovamente intervenuto, costringendo a rinviare decine di partite solo nel corso di questo mese. Non importa quanto vorremmo che non fosse così, dobbiamo utilizzare il periodo olimpico per riprogrammare queste partite”. Come ampiamente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ora è arrivata anche l’ufficialità. Dopo tante voci, ora non ci sono più dubbi. Ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 non vedremo iNHL nel torneo di. La NHLPA ha preso questa decisione e lo ha confermato tramite le parole dell’Executive Director Doh Fehr. Si legge nel comunicato: “INHL non vedevano l’ora di partecipare ancora una voltainvernali. Fino a poco tempo fa, tutto sembrava essere sulla buona strada per Pechino 2022. Il Covid-19, purtroppo, è nuovamente intervenuto, costringendo a rinviare decine di partite solo nel corso di questo mese. Non importa quanto vorremmo che non fosse così, dobbiamo utilizzare il periodo olimpico per riprogrammare queste partite”. Come ampiamente ...

