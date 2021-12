Hockey ghiaccio | le stelle dell’NHL potrebbero saltare le Olimpiadi di Pechino 2022

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) È la manifestazione più importante a livello invernale, forse non per tutti. L’NHL infatti sembra decisa verso il no per le propriein chiavedi. Come riportato dal sito di ESPN, la NationalLeague dovrebbe aver raggiunto un accordo con l’associazione giocatori per costringerli a rinunciare all’appuntamento a Cinque Cerchi. L’assenza c’era già stata nell’ultima edizione, quella del 2018 in quel di PyeongChang, la presenza doveva essere garantita per l’appuntamento cinese, ma la pandemia sembra aver sconvolto tutto. La stagione regolare in terra americana è infatti stata interrotta a causa dei tanti casi che hanno colpito le squadre, un motivo in più per non mandare leverso l’Asia. L’annuncio dovrebbe arrivare a breve. Foto: Lapresse