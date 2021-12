Highlights e gol Verona-Fiorentina 1-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Glicompleti della sfida tra Hellas, valevole per la diciannovesima giornata dellae terminata 1-1. Ultimo appuntamento con le gare d’andata della massimaitaliana. Gol ad aprire le marcature di Lasagna, abile a superare Terracciano usufruendo di un assist al bacio di Caprari. Nessuna reazione effettiva dei toscani nel corso del primo tempo, con Vlahovic ben marcato e neutralizzato dalla difesa veronese. Seconda frazione a ritmi poco elevati, con il subentrato Castrovilli a incidere all’82’: colpo di testa vincente a chiudere un ottimo contropiede. Di seguito ilintegrale contenente le migliori azioni del confronto tra Hellas. CLASSIFICA ...

Advertising

NewsTuttoC : Gubbio-Cesena 4-1, gol e highlights della partita - NewsTuttoC : Messina-Paganese 2-1, gol e highights della partita - infoitsport : Venezia-Lazio 1-3: video, gol e highlights - infoitsport : VIDEO - Highlights e gol Sassuolo-Bologna 0-3, Serie A 2021/2022 - infoitsport : Sassuolo-Bologna 0-3: video, gol e highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

La cronaca di Sassuolo - Bologna ( GLI) Il Bologna batte 3 - 0 il Sassuolo. A Reggio ... Ildel 3 - 0 arriva al 94', firmato Santander. Gli uomini di Mihajlovic ritrovano la vittoria ...ASCOLTA Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Hellas Verona e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, ...: al gol di Lasagna risponde Castrovilli. La sintesi di Hellas Verona-Fiorentina. Hellas Verona subito propositivo: la squadra di ...L'Inter ha sconfitto il Torino per 1-0 nel match valido per la 19ma giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I nerazzurri si sono imposti di fronte al proprio pubblico di San Siro grazie al gol di ...