Hellas Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali: out Barak! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Continua la 19° giornata di Serie A con la partita tra Hellas Verona e Fiorentina: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre scopriremo insieme le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle 18:30. I padroni di casa sono tredicesimi con 23 punti. I gialloblù vengono da due sconfitte consecutive e sono in piena emergenza a causa di infortuni e squalifiche. Ciò nonostante la qualità delle prestazioni fornite dagli uomini di Tudor non è mai calata e l’obiettivo di oggi è quello di vincere per chiudere l’anno con 3 punti pesantissimi. Il tecnico croato manderà in campo i suoi con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Montipò mentre il terzetto difensivo sarà composto da Faraoni, Sutalo e Casale. A centrocampo agiranno Lazovic, Veloso, Tameze ed Ilic mentre alle spalle dell’ex Simeone ci ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Continua la 19° giornata di Serie A con la partita tra: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre scopriremo insieme leche scenderanno in campo alle 18:30. I padroni di casa sono tredicesimi con 23 punti. I gialloblù vengono da due sconfitte consecutive e sono in piena emergenza a causa di infortuni e squalifiche. Ciò nonostante la qualità delle prestazioni fornite dagli uomini di Tudor non è mai calata e l’obiettivo di oggi è quello di vincere per chiudere l’anno con 3 punti pesantissimi. Il tecnico croato manderà in campo i suoi con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Montipò mentre il terzetto difensivo sarà composto da Faraoni, Sutalo e Casale. A centrocampo agiranno Lazovic, Veloso, Tameze ed Ilic mentre alle spalle dell’ex Simeone ci ...

Advertising

acffiorentina : FORMAZIONE ?? Il nostro XI contro l'Hellas Verona ?? Presented by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola ?? #VeronaFiorentina - acmilan : #FollowTheRossonere: readying up to face Hellas Verona ?? Le rossonere preparano al Vismara la sfida di… - Cucciolina96251 : RT @toselluc: Quei 5 punti lì. I 2 con l'Udinese, i 2 con il Venezia, 1 con il Sassuolo. Tutte partite che avevi aperto e mai chiuso o dove… - HyboriaLeague : RT @acffiorentina: FORMAZIONE ?? Il nostro XI contro l'Hellas Verona ?? Presented by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola ?? #VeronaFiorentina http… - xohigh4this : RT @acffiorentina: FORMAZIONE ?? Il nostro XI contro l'Hellas Verona ?? Presented by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola ?? #VeronaFiorentina http… -