Hapoel Holon-Brindisi oggi in tv: orario e diretta streaming Champions League 2021/2022 basket (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Hapoel U-NET Holon-Happy Casa Brindisi, sfida valida per la sesta giornata del gruppo G di Champions League 2021/2022 di basket. Ultima chiamata per la formazione pugliese, chiamata solo alla vittoria per poter sperare ancora in un posto per accedere ai Play-In. Al di là del passaggio del turno, che ormai non dipende più solo dagli uomini di coach Vitucci, trovare un successo sarebbe importante per ritrovare fiducia e dare continuità alla vittoria contro Treviso nell'ultima di campionato. La palla a due è prevista per le ore 18:00 di mercoledì 22 dicembre. La partita sarà visibile in streaming sul canale YouTube della BCL al seguente link, oppure in tv e ...

