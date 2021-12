“Hai fatto sognare, ora piangere”. Lutto nel cinema, addio alla famosa attrice: “Una stella per sempre” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lutto nel mondo del cinema. È morta la famosa attrice e star internazionale Sally Anne Howes. La donna fu resa celebre dal film Chitty Chitty Bang Bang. La donna aveva 91 anni. L’attrice, che interpretava Truly Scrumptious nel film musicale del 1968 insieme a Dick Van Dyke, è morta domenica. Sally ha goduto di una carriera variegata che ha attraversato sei decenni sia sullo schermo che sul palco. La sua grande occasione è arrivata quando aveva solo 12 anni e ha recitato nel film Thursday’s Child. A seguito di recensioni positive, è stata incaricata da Ealing Studios. Ma è stato solo quando ha sostituito Julie Andrews in My Fair Lady a Broadway che è diventata un nome conosciuto da tutti. Da adolescente, Sally Anne Howes ha fatto la sua prima apparizione teatrale in Fancy Free, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)nel mondo del. È morta lae star internazionale Sally Anne Howes. La donna fu resa celebre dal film Chitty Chitty Bang Bang. La donna aveva 91 anni. L’, che interpretava Truly Scrumptious nel film musicale del 1968 insieme a Dick Van Dyke, è morta domenica. Sally ha goduto di una carriera variegata che ha attraversato sei decenni sia sullo schermo che sul palco. La sua grande occasione è arrivata quando aveva solo 12 anni e ha recitato nel film Thursday’s Child. A seguito di recensioni positive, è stata incaricata da Ealing Studios. Ma è stato solo quando ha sostituito Julie Andrews in My Fair Lady a Broadway che è diventata un nome conosciuto da tutti. Da adolescente, Sally Anne Howes hala sua prima apparizione teatrale in Fancy Free, che ...

