Guess My Age, stasera in tv la puntata di Natale 2021: orario, canale, ospiti e anticipazioni 22 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nuova e imperdibile puntata di Guess My Age, lo show condotto da Max Giusti che andrà in onda questa sera, mercoledì 22 dicembre, in prima serata, a partire dalle 21.30, su Tv8. Cosa succederà in questo appuntamento speciale? Chi giocherà? Scopriamolo insieme! Guess My Age 22 dicembre 2021: chi sono i concorrenti, gli ospiti Questa sera gareggeranno due squadre composte ognuna da un concorrente e da due personaggi famosi: da una parte ci saranno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, coppia nella vita, e dall'altra gli chef Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. View this post on Instagram A post shared by Guess My Age – Indovina l'età (@Guessmyageit)

