Guenda Goria si sposa | ecco la proposta di nozze

Advertising

blogtivvu : Guenda Goria lancia una frecciatina a Soleil e fa il pronostico sul vincitore del GF Vip - IsaeChia : #GfVip 6, Guenda Goria svela cos’è successo quando ha rivisto Alex Belli dopo la sua squalifica: “Noi siamo amici,… - mariahsbubble : HO APPENA RESO UOMO GUENDA GORIA, MIO DIOOOOOO - mattventure1 : @Lorelai8585 Il fidanzato di Guenda goria, un amico di belli - BulgarelliSara : @_FlaviaPerretta Futuro marito di Guenda Goria. Amico e collaboratote di Alex -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

La Sicilia

Lei lo ha definito 'un primo assaggio di nozze' e quel sì scambiato a sorpresa su una spiaggia di Santo Domingo ha un sapore dolcissimo.e Mirko Gancitano si sono promessi amore eterno, in attesa di ufficializzare il matrimonio tra un anno esatto. Il settimanale Chi pubblica le foto della coppia, entrambi in bianco e pazzi ..., intervistata tra le pagine di Chi Magazine , ha svelato cosa ha detto ad Alex Belli dopo la squalifica del Grande Fratello Vip . Come ben sapete, infatti, il fidanzato Mirko Gancitano è ...Guenda Goria lancia una frecciatina a Soleil Sorge dopo la squalifica di Alex Belli e fa il pronostico sul vincitore del Grande Fratello Vip.Gf Vip 6, Guenda Goria svela cos’è successo quando ha rivisto Alex Belli dopo la sua squalifica: “Noi siamo amici, ma…”.