Guardie Zoofile Oipa salvano cane ridotto allo stremo | denunciato proprietario

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)di Ancona. Bedetti: «Peter, appena recupererà una buona forma fisica, potrà essere preso in affidamento. Chiediamo di segnalarci situazioni di degrado e maltrattamento» Ledell’Organizzazione internazionale protezione animali () del Nucleo di Ancona hanno sequestrato e messo in salvo undi sette anni

Ledell'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) del Nucleo di Ancona hanno sequestrato e messo in salvo un cane di sette anni legato a una catena di tre metri che gli ...LeOipa di Ancona chiedono di segnalare situazioni di degrado e maltrattamento , poiché a volte i controlli servono anche ad aiutare le persone. Per informazioni su come prendere ...2' di lettura Senigallia 22/12/2021 - Le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) del Nucleo di Ancona hanno sequestrato e messo in salvo un cane di sette anni lega ...Luana Bedetti: «Vederlo ridotto così è devastante ma Peter, appena recupererà una buona forma fisica, potrà essere preso in affidamento, chiediamo di segnalarci situazioni di degrado e maltrattamento» ...