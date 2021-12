Guai per il figlio di Gigi D’Alessio: condannato per violenza domestica (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Solo pochi giorni fa, Gigi D’Alessio ha affrontato un processo per evasione fiscale. Per fortuna il fatto non sussiste e il cantante neomelodico ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Adesso però i Guai toccano il figlio Claudio, il quale è stato accusato di lesioni alla colf e pertanto dovrà scontare 3 mesi e 15 giorni recluso. I fatti risalgono al 2014 quando una brutta lite domestica coivolse anche la domestica di casa Halyna Lvkova. Amici 21, LDA: il dramma della malattia e il messaggio del fratello Il cantante ha rivelato di aver subito una brutta malattia che quando era bambino lo ha costretto a operarsi Gigi D’Alessio: ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Solo pochi giorni fa,ha affrontato un processo per evasione fiscale. Per fortuna il fatto non sussiste e il cantante neomelodico ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Adesso però itoccano ilClaudio, il quale è stato accusato di lesioni alla colf e pertanto dovrà scontare 3 mesi e 15 giorni recluso. I fatti risalgono al 2014 quando una brutta litecoivolse anche ladi casa Halyna Lvkova. Amici 21, LDA: il dramma della malattia e il messaggio del fratello Il cantante ha rivelato di aver subito una brutta malattia che quando era bambino lo ha costretto a operarsi: ...

