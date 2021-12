Gru caduta a Torino, la svolta nelle indagini: il braccio non era fissato, mancava l’ultimo perno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) C’è una svolta nelle indagini sulla tragedia di via Genova a Torino, dove sabato scorso una gru è crollata su un palazzo uccidendo i tre operai Roberto Peretto, 52 anni, Marco Pozzetti, 54 e Filippo Falotico, 20. La formula tecnica è quella di «una sollecitazione anomala in quota non gestibile», come riporta oggi La Stampa. Da un primo studio dei rottami si è scoperto che il fissaggio finale del braccio della gru a sezione triangolare non era stato ancora ultimato. E dei tre perni richiesti soltanto due erano stati inseriti. E a questo punto la domanda a cui dovranno rispondere gli inquirenti è: perché gli operai non ci sono riusciti? Cosa è successo negli istanti precedenti la caduta? Le indagini e il consulente Il professor Giorgio Chiandussi, consulente della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) C’è unasulla tragedia di via Genova a, dove sabato scorso una gru è crollata su un palazzo uccidendo i tre operai Roberto Peretto, 52 anni, Marco Pozzetti, 54 e Filippo Falotico, 20. La formula tecnica è quella di «una sollecitazione anomala in quota non gestibile», come riporta oggi La Stampa. Da un primo studio dei rottami si è scoperto che il fissaggio finale deldella gru a sezione triangolare non era stato ancora ultimato. E dei tre perni richiesti soltanto due erano stati inseriti. E a questo punto la domanda a cui dovranno rispondere gli inquirenti è: perché gli operai non ci sono riusciti? Cosa è successo negli istanti precedenti la? Lee il consulente Il professor Giorgio Chiandussi, consulente della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni, un uomo - prob… - infoitinterno : Gru caduta a Torino, tre morti. Indagini in corso - CAvondet : Gru caduta a terra e tre operai morti a Torino Mi stavo chiedendo, anche se l'autopsia afferma che lavorano in sicu… - _KosmoEuphoria_ : RT @ElenaR98: Se mi fosse caduta in testa una gru avrebbe fatto meno male. Attacco combinato stamani - Moxiannee : RT @ElenaR98: Se mi fosse caduta in testa una gru avrebbe fatto meno male. Attacco combinato stamani -