Green pass, vaccino e tamponi, attese le nuove decisioni giovedì 23 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Green pass, mascherine e tamponi, giovedì 23 dicembre le nuove decisioni. Si terrà infatti alle 9.45 la cabina di regia sulle nuove misure di contrasto al Covid. Poi nel pomeriggio, alle 15 il premier Mario Draghi riunirà la cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, per approvare la relazione annuale da trasmettere al Parlamento. Dopo è prevista la riunione del Consiglio dei ministri che avrà sul tavolo anche le misure sul Covid. Il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncia la nuova stretta che sarà decisa dalla cabina di regia e dal Consiglio dei ministri nelle prossime ore: durata del Green pass ridotta a 6 mesi, booster quattro mesi dopo la seconda dose, tamponi anche ai ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 dicembre 2021), mascherine e23le. Si terrà infatti alle 9.45 la cabina di regia sullemisure di contrasto al Covid. Poi nel pomeriggio, alle 15 il premier Mario Draghi riunirà la cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, per approvare la relazione annuale da trasmettere al Parlamento. Dopo è prevista la riunione del Consiglio dei ministri che avrà sul tavolo anche le misure sul Covid. Il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncia la nuova stretta che sarà decisa dalla cabina di regia e dal Consiglio dei ministri nelle prossime ore: durata delridotta a 6 mesi, booster quattro mesi dopo la seconda dose,anche ai ...

