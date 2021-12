Green pass ridotto, tamponi agli immuni e (forse) obbligo vaccinale: la strategia di Draghi per «prepararsi al peggio» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La cabina di regia sulle nuove restrizioni anti Covid deciderà domani, 23 dicembre, le norme che regoleranno le prossime settimane di festeggiamento ma il premier Mario Draghi, già nella conferenza stampa di fine anno tenuta nella mattina di oggi, 22 dicembre, ha fornito importanti anticipazioni su quello che spetterà al Paese. Davanti ai giornalisti il presidente del Consiglio ha confermato i temi principali attesi sul tavolo del governo: dalle mascherine all’aperto ai tamponi per i vaccinati, le dichiarazioni dell’ex capo della Bce hanno fornito un primo quadro del nuovo decreto Covid. L’obiettivo è quello di «prepararsi al peggio», come ha spiegato il presidente, nell’eventualità che la curva epidemiologica peggiori ancora. «I grafici italiani appaiono migliori di quelli della maggior parte dei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La cabina di regia sulle nuove restrizioni anti Covid deciderà domani, 23 dicembre, le norme che regoleranno le prossime settimane di festeggiamento ma il premier Mario, già nella conferenza stampa di fine anno tenuta nella mattina di oggi, 22 dicembre, ha fornito importanti anticipazioni su quello che spetterà al Paese. Davanti ai giornalisti il presidente del Consiglio ha confermato i temi principali attesi sul tavolo del governo: dalle mascherine all’aperto aiper i vaccinati, le dichiarazioni dell’ex capo della Bce hanno fornito un primo quadro del nuovo decreto Covid. L’obiettivo è quello di «al», come ha spiegato il presidente, nell’eventualità che la curva epidemiologicari ancora. «I grafici italiani appaiono migliori di quelli della maggior parte dei ...

