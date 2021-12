Green pass, mascherine e tamponi: giovedì le nuove decisioni del Governo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono attese giovedì le nuove decisioni su Green pass, mascherine e tamponi. L’arrivo di Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, come riporta l’Ansa il Governo domani deciderà sulla base dei dati. Si valuterà l’utilizzo della mascherina all’aperto, e non è esclusa in alcuni casi l’ipotesi di tampone ai vaccinati. “I vaccini – ha affermato il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa di fine anno – restano lo strumento di difesa migliore dal virus” e la terza dose è la priorità. Domani anche la nuova durata del Green pass, perché si è scoperto che la seconda dose declina più rapidamente di quanto si pensasse all’inizio. Per ora non si parla di lockdown per i non vaccinati, ma ogni risposta è sul tavolo, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono atteselesu. L’arrivo di Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, come riporta l’Ansa ildomani deciderà sulla base dei dati. Si valuterà l’utilizzo della mascherina all’aperto, e non è esclusa in alcuni casi l’ipotesi di tampone ai vaccinati. “I vaccini – ha affermato il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa di fine anno – restano lo strumento di difesa migliore dal virus” e la terza dose è la priorità. Domani anche la nuova durata del, perché si è scoperto che la seconda dose declina più rapidamente di quanto si pensasse all’inizio. Per ora non si parla di lockdown per i non vaccinati, ma ogni risposta è sul tavolo, ...

Advertising

borghi_claudio : Tutti vaccinati eh? Mannaggia... quindi lo togliamo sto green pass atteso che non serve a nulla o andiamo avanti co… - borghi_claudio : Me la ricordo questa delle residenze universitarie che chiedevano il green pass per gli studenti. Pronti. - borghi_claudio : Io sono solo uno in Parlamento che legge i dati. Il green pass frena i contagi? -> No Il green pass fa aumentare… - ManzoneLuigi : @Cartabellotta @GIMBE @Cartabellotta ed i gastroenterologi si atteggiano a Nostradamus della scienza...Ma vai a cag… - glucchy : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Validità Green Pass da 12 a 9 mesi poi da 9 a 5 mesi. CTS “Il prossimo Green Pass verrà rilasciato già… -