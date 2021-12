Green pass di 6 mesi, terza dose dopo 4 e vaccino per i lavoratori: ecco quali potrebbero essere le nuove regole (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Di conseguenza, come riporta anche il Corriere.it, potrebbe esserci un cambiamento anche nelle scadenze del Super Green pass che potrebbe non essere più valido dopo 9 mesi ma solo dopo 6 se non ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Di conseguenza, come riporta anche il Corriere.it, potrebbe esserci un cambiamento anche nelle scadenze del Superche potrebbe nonpiù validoma solo6 se non ...

Advertising

borghi_claudio : Tutti vaccinati eh? Mannaggia... quindi lo togliamo sto green pass atteso che non serve a nulla o andiamo avanti co… - borghi_claudio : Me la ricordo questa delle residenze universitarie che chiedevano il green pass per gli studenti. Pronti. - borghi_claudio : Io sono solo uno in Parlamento che legge i dati. Il green pass frena i contagi? -> No Il green pass fa aumentare… - LuisaPistini : RT @ParcodiGiacomo: Non si comprende, da un punto di vista deontologico, il tifo dei giornalisti presenti alla #conferenzastampa per il sup… - cagliaripad : A Sassari oltre 200 positivi, il sindaco Campus: “Green pass anche al bancone del bar” -