Green pass dal 6 agosto 2021: come averlo e dove scaricarlo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mancano poche ore al semaforo verde per quanto riguarda il Green pass, al via dal 6 agosto 2021 in Italia. La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa: una novità che tanto ha fatto discutere, ma che presto potrebbe essere realtà anche per treni, aerei e navi. come SI SCARICA? Il modo più semplice per scaricare il Green pass avviene attraverso il sito www.dgc.gov.it, dove inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'avvenuta certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo) è possibile recuperare ...

