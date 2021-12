Graziano Rossi lascia l'ospedale: il papà di Valentino è tornato a casa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Graziano Rossi torna a casa dall'ospedale. Il papà di Valentino Rossi potrà dunque passare il Natale in famiglia dopo il ricovero di sabato 18 dicembre presso il reparto di Neurologia dell'ospedale ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 dicembre 2021)torna adall'. Ildipotrà dunque passare il Natale in famiglia dopo il ricovero di sabato 18 dicembre presso il reparto di Neurologia dell'...

