Graziano Rossi dimesso dall' ospedale di Fano - News

Prima una brutta e preoccupante notizia , poi quella bella e rassicurante :è stato dimesso dall'ospedale di Fano . Il papà di Valentino era stato ricoverato e, dopo essersi sottoposto ad accurati controlli del caso, può tornare a casa, poiché - evidentemente - ...Torna il sereno in casa di V alentinodimesso dall'ospedale Dopo due notti in ospedale il padre dell'ex fuoriclasse della MotoGP ,, è stato infatti dimesso dal reparto di neurologia dell'ospedale "Santa ...Dopo due notti presso il reparto di neurologia del nosocomio Santa Croce di Fano Graziano Rossi è tornato a casa, dove proseguirà le cure previste: era entrato in ospedale in codice verde.Buone notizie sul conto di Graziano Rossi. Il papà di Valentino (nove volte iridato nel Motomondiale e ritiratosi quest'anno) era stato ricoverato sabato 18 dicembre presso il reparto di reparto di Ne ...