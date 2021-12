Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè piange per Alessandro e discute con Sophie: "Sapevi che mi piaceva" (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'arrivo dell'ex corteggiatore, ha creato una rivalità tra le due amiche. Momento di sconforto per Jessica nella Casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'arrivo dell'ex corteggiatore, ha creato una rivalità tra le due amiche. Momento di sconforto pernella Casa delVip.

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - Gfvip815739051 : Tutti li dentro alla ricerca della storiella Fake ?? ecco cosa é diventato il grande fratello .. #gfvip #gfvipparty… - chiara_sciuto : RT @unclearly_why: Non #AlexBelli che chiude l'intervista di CasaChi dicendo 'ti do una news flash: e' iniziata la seconda stagione del gra… - gigante_enza : Non capirò mai come fa la gente a guardare il grande fratello…boh! - badgalvale : io che pensavo che la tombola fosse il gioco più noioso della storia fin quando non ho visto la tombola del grande fratello. #gfvip -