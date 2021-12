Grande Fratello Vip, i due vipponi beccati così: dai microfoni si sente tutto. “Con te lo faccio..” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ieri sera, i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno festeggiato il compleanno di Sophie Codegoni. E, proprio in quell'occasione, Alessandro Basciano, che aveva rivelato di essere interessato all'ex tronista di Uomini e Donne, si è dichiarato a Soleil Sorge. Alessandro Basciano e Soleil Sorge sempre più vicini Durante la festa di Sophie, Alessandro ha raggiunto Soleil per fare due chiacchiere. Come riporta Biccy, l'ex corteggiatore e tentatore si è lasciato andare rivelando alla bella influencer di essere seriamente interessato a lei: "Questo sono io, non è vero che voglio giocare. Ti assicuro che non gioco, perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ieri sera, i concorrenti della sesta edizione delVip hanno festeggiato il compleanno di Sophie Codegoni. E, proprio in quell'occasione, Alessandro Basciano, che aveva rivelato di essere interessato all'ex tronista di Uomini e Donne, si è dichiarato a Soleil Sorge. Alessandro Basciano e Soleil Sorge sempre più vicini Durante la festa di Sophie, Alessandro ha raggiunto Soleil per fare due chiacchiere. Come riporta Biccy, l'ex corteggiatore e tentatore si è lasciato andare rivelando alla bella influencer di essere seriamente interessato a lei: "Questo sono io, non è vero che voglio giocare. Ti assicuro che non gioco, perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non ...

