Grande Fratello Vip, escrementi sul letto: scoppia la bufera nella casa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Finisce ancora una volta al centro dell’attenzione il reality di Canale Cinque che ha programmato la prossima puntata a Lunedì prossimo visto che da adesso in poi Alfonso Signorini andrà in onda con una sola puntata a settimana. Ma il motivo che ha lasciato tutti senza parole è quello che proprio nelle scorse ore è stato ripreso anche da Alessandro Rosica che lo ha commentato pure sulla sua pagina Instagram con delle parole inequivocabili. Pare infatti che siano stati trovati degli escrementi su uno dei letti della camera della casa più spiata d’Italia, una cosa mai successa prima: cerchiamo di capire se si sa di chi sono. Gf Vip, escrementi sul letto: una cosa mai vista prima di ora. Gf Vip questa volta ha lasciato davvero tutti senza parole e il motivo è legato ad una scoperta allarmante che riguarda degli ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Finisce ancora una volta al centro dell’attenzione il reality di Canale Cinque che ha programmato la prossima puntata a Lunedì prossimo visto che da adesso in poi Alfonso Signorini andrà in onda con una sola puntata a settimana. Ma il motivo che ha lasciato tutti senza parole è quello che proprio nelle scorse ore è stato ripreso anche da Alessandro Rosica che lo ha commentato pure sulla sua pagina Instagram con delle parole inequivocabili. Pare infatti che siano stati trovati deglisu uno dei letti della camera dellapiù spiata d’Italia, una cosa mai successa prima: cerchiamo di capire se si sa di chi sono. Gf Vip,sul: una cosa mai vista prima di ora. Gf Vip questa volta ha lasciato davvero tutti senza parole e il motivo è legato ad una scoperta allarmante che riguarda degli ...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - 361_magazine : Alex Belli è uscito dalla casa del Grande Fratello da una settimana e in un'intervista a Chi ha svelato il vero mot… - Nobodysayops : Mancava solo che al grande fratello, e non a uomini e donne, due ragazze discutessero per un ragazzo perché una ci… - GuidaTVPlus : 22-12-2021 21:10 #MediasetExtra Grande Fratello Vip: in diretta dalla casa #Realityshow #Intrattenimento… - RCacchiarelli : @Anto_Cap_ Lui vede e sente tutto altro che grande fratello -