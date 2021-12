Grande Fratello Vip 2021: Biagio D’Anelli lasciato dalla fidanzata Silvana Curcio? Il gossip (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il settimanale ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, sgancia una bomba che riguarda uno dei concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 2021’. Si tratta della new entry, Biagio D’Anelli, che, in questi primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, sembra essersi molto avvicinato a Miriana Trevisan. Tra baci innocenti, abbracci, coccole, i due concorrenti del reality di Alfonso Signorini sembrano inseparabili. GF VIP 6, Alex Belli: il confronto con Biagio D’Anelli, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Jessica Selassiè Peccato, però, che l’imprenditore pugliese, fuori dal gioco, abbia una fidanzata, Silvana Curcio. Il magazine, diretto da Roberto Alessi,, come riporta il sempre informato Biccy.it, prova a ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il settimanale ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, sgancia una bomba che riguarda uno dei concorrenti del ‘Vip’. Si tratta della new entry,, che, in questi primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, sembra essersi molto avvicinato a Miriana Trevisan. Tra baci innocenti, abbracci, coccole, i due concorrenti del reality di Alfonso Signorini sembrano inseparabili. GF VIP 6, Alex Belli: il confronto con, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Jessica Selassiè Peccato, però, che l’imprenditore pugliese, fuori dal gioco, abbia una. Il magazine, diretto da Roberto Alessi,, come riporta il sempre informato Biccy.it, prova a ...

