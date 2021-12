Gran Canaria-Virtus Bologna oggi | EuroCup basket | orario | programma | canale tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci avviciniamo sempre di più all’inizio di, match valevole per l’ottava giornata della 7Days2021-2022.alle ore 21.00 le due squadre si sfideranno in uno scontro che si preannuncia davvero scoppiettante. Entrambe le compagini arrivano a quest’impegno con cinque vittorie in sette partite in campo europeo (score che vale la momentanea seconda posizione in classifica). Osservando, invece, lo stato di forma attuale dei due gruppi, notiamo che laè reduce da ben otto successi consecutivi tra(tre) e Serie A (cinque), mentresta attraversando un momento non proprio bellissimo viste le cinque sconfitte (una in Europa e quattro in ...