Gran Bretagna nella morsa del covid. Per la prima volta sfondato il tetto dei 100mila contagi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gran Bretagna nella morsa del covid. Per la prima volta dall’inizio della pandemia sfonda il tetto dei 100mila nuovi contagi da coronavirus. Con il contributo della variante Omicron, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 106.122 nuovi casi. Con un aumento del 35 per cento dalla scorsa settimana. I dati fanno riferimento ad altri 140 morti. Che portano il totale delle vittime a 145.573. Gran Bretagna, sfondato il tetto dei 100mila contagi Nel paese al momento sono 129 le persone ricoverate per contagio da variante Omicron. E sono 14 in totale i morti. Come ha reso noto la sottosegretaria alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)del. Per ladall’inizio della pandemia sfonda ildeinuovida coronavirus. Con il contributo della variante Omicron, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 106.122 nuovi casi. Con un aumento del 35 per cento dalla scorsa settimana. I dati fanno riferimento ad altri 140 morti. Che portano il totale delle vittime a 145.573.ildeiNel paese al momento sono 129 le persone ricoverate pero da variante Omicron. E sono 14 in totale i morti. Come ha reso noto la sottosegretaria alla ...

