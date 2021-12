Governo spudorato, raddoppiati i fondi per celebrare i comunisti: da 400mila a 800mila euro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con il Pci il Governo non bada a spese. Per celebrare il centenario della nascita del Pci i soldi non solo si sono trovati, ma sono stati raddoppiati. Da 400mila euro a 800mila euro. Così mentre nella manovra il taglio delle tasse è un sostanziale bluff, mentre si danno briciole alla scuola, per i nostalgici della falce e martello si stanziano soldi veri. La cosa è avventuta a fari spenti, in memoria delle polemiche che questa ingente disponibilità di risorse provocò. Così per «iniziative culturali e celebrative relative al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano» la presidenza del Consiglio, con una apposita struttura di missione, ha pubblicato, il 3 dicembre scorso, l’avviso pubblico per selezionare i progetti. Siamo il Paese più tartassato ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con il Pci ilnon bada a spese. Peril centenario della nascita del Pci i soldi non solo si sono trovati, ma sono stati. Da. Così mentre nella manovra il taglio delle tasse è un sostanziale bluff, mentre si danno briciole alla scuola, per i nostalgici della falce e martello si stanziano soldi veri. La cosa è avventuta a fari spenti, in memoria delle polemiche che questa ingente disponibilità di risorse provocò. Così per «iniziative culturali e celebrative relative al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano» la presidenza del Consiglio, con una apposita struttura di missione, ha pubblicato, il 3 dicembre scorso, l’avviso pubblico per selezionare i progetti. Siamo il Paese più tartassato ...

