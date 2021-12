Governo | Draghi | ' esecutivo pronto a sostenere economia in caso di rallentamento'

Advertising

Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento (e quindi degli italiani), ecco cosa è la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio. La battuta di Giuseppe Conte sul governo Draghi: 'Fossi stato io al suo posto? Mi avrebbero già crocifisso'. C'è chi continua (anche per l'approccio etico-moralista del 2020) a spostare sul Governo decisioni che sono individuali. Conferenza stampa fine anno del Presidente Mario Draghi. Tutta colpa di Freud. "Il governo ha fatto tutto…molto di quello che era stato chiamato a fare"

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Il Fatto Quotidiano

- 'L'importante è che ilsia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo, la più ampia possibile'. Così il premier Marioha ripsosto a una domanda ...Quale sia la tendenza dello dice chiaramente il ministro dell'Istruzione , intervenuto ... per questo abbiamo chiesto nei giorni scorsi attraverso un appello al premier, al ministro ...Se la ride Mario Draghi sul futuro del governo, dando per la prima volta un concreto segnale sul suo destino legato al Quirinale. Il premier ha accolto con una risata la domanda nella conferenza ...Roma, 22 dic. "Il governo resta pronto a sostenere l'economia in caso di rallentamento, la sfida principale resta quello di far aumentare il tasso di crescita d ...