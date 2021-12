Gossip | le notizie del 22 dicembre 2021

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutte le principalididi oggi mercoledì 22Clizia Incorvaia, con un lungo post su Instagram, ha rivelato di essere risultata positiva al Covid-19 a pochi giorni dalla notizia che il virus ha colpito anche la figlia Nina: Ragazzi ho il Covid (non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23). È un momento duro, difficilissimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti (la cucciola sta ok). Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro “Bebè”. Vi amo. P.S Una cortesia chi mi scriverà qui o su Whatsapp: vi chiedo di inviare solo messaggi motivazionali e non che prospettino ipotesi di scenari ...