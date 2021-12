Gori: “Per cautela annulliamo il Capodanno in piazza, non assembratevi” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bergamo. Palazzo Frizzoni annulla il concerto in piazzale Alpini in programma il 31 dicembre. “È una decisione che abbiamo preso di fronte alle indicazioni degli organizzatori che stanno raccogliendo molte disdette delle prenotazioni e davanti alla sensazione che ci sia una crescita dei contagi abbiamo deciso per cautela di annullare il concerto di fine anno – afferma Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo -. Nonostante resti convinto che lo spettacolo all’aperto con le mascherine, il controllo del green pass e il distanziamento tra persone”. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bergamo. Palazzo Frizzoni annulla il concerto inle Alpini in programma il 31 dicembre. “È una decisione che abbiamo preso di fronte alle indicazioni degli organizzatori che stanno raccogliendo molte disdette delle prenotazioni e davanti alla sensazione che ci sia una crescita dei contagi abbiamo deciso perdi annullare il concerto di fine anno – afferma Giorgio, Sindaco di Bergamo -. Nonostante resti convinto che lo spettacolo all’aperto con le mascherine, il controllo del green pass e il distanziamento tra persone”.

