Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | pneumatico ad altissime prestazioni

Advertising

PneusNews : Goodyear lancia il nuovo Eagle F1 Asymmetric 6 - luciatonini : Goodyear lancia il nuovo Eagle F1 Asymmetric 6 -

Ultime Notizie dalla rete : Goodyear Eagle

QN Motori

F1 Asymmetric 6 è il nuovo pneumatico ad altissime prestazioni del Marchio americano. Dotato di nuove tecnologie che migliorano l'efficienza su asciutto, la frenata, il comportamento su ...Le gomme da 20 pollici di diametro sono calzate da pneumaticiF1 Supersport o Michelin Pilot Sport Cup 2 a seconda del tipo di assetto scelto dal cliente: Tour o Sport. Lotus Emira, ...Goodyear presenta l’ultimo prodotto della sua pluripremiata gamma di pneumatici Eagle F1 ad altissime prestazioni (UHP): l’Eagle F1 Asymmetric 6.The latest iteration of the Goodyear Eagle F1 ultra-high-performance tyre range will arrive early next year. Goodyear will initially launch the Eagle F1 Asymmetric 6 in 28 sizes during the first ...